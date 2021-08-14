وكالة "روس كوسموس" تعرض على "ناسا" إصلاح "ستارلاينر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أرسلت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روس كوسموس" اقتراحا مكتوبا إلى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بشأن استعدادها للمساعدة في استكشاف أخطاء مركبة الفضاء "ستارلاينر" وإصلاحها.



وأكد المكتب الصحفي لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنه "تم إرسال خطاب موقع من نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية للتعاون الدولي سيرجي سافيليف".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس روسكوزموس دميتري روجوزين عن استعداده لإرسال متخصصين روس لمساعدة الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على المعلومات التي تفيد بأن شركة "بوينج" ستعيد المركبة الفضائية "ستارلاينر" إلى المصنع لإصلاح أعطال المحرك.

وأجلت وكالة "ناسا" الأمريكية في 29 يوليو/تموز الماضي، إطلاق المركبة الفضائية، التي كانت مقررة في الـ30 من الشهر ذاته، وربطت التأجيل بضرورة تعامل طاقم محطة الفضاء الدولية مع وحدة "ناؤوكا" (الروسية)، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تم عمل محركاتها بشكل غير متوقع بعد ساعات قليلة من التحامها بالمحطة.

وفي وقت لاحق، تم تأجيل إطلاق "ستارلاينر" مرة أخرى، لأسباب فنية هذه المرة.

وليست هذه المشاكل الأولى للمركبات من إنتاج "بوينج"، حيث لم تتمكن الرحلة التجريبية الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 من دخول المدار المحدد، بسبب عطل في الساعة على متن المركبة، وعادت إلى الأرض.