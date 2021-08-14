المغرب يستخدم طائرات مراقبة لرصد حرائق الغابات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن الطائرات تستطيع التحليق على علو 3000 متر في مختلف الفصول بفضل مقاومتها للرياح والأمطار والثلوج، لمراقبة الغابات طيلة شهر أغسطس/ آب الجاري، وذلك تفاديا لحرائق الغابات، خاصة بعد تحذيرات مديرية الأرصاد الجوية من موجة الحرارة التي يشهدها المغرب.

​وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة الجديدة تدخل ضمن مشروع إدخال التكنولوجيا المتطورة إلى المجال الغابوي لمراقبة ورصد أي تحرك غير قانوني والتعجيل برصد أي حريق بمجرد وقوعه، مبرزا أنه شرع في تنفيذ الفكرة بإقليم بولمان في انتظار تعميم المشروع في مختلف أنحاء المغرب.