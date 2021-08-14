شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار بالسعودية وحار فى البحرين والعظمى بالكويت 49 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية ، أما الامارات صحوا إلى غائم جزئياً ، وفى البحرين الطقس حاراً ، والعظمى فى الكويت 49 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة أن تصل الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدى إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان, فى حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-30 كم ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س.

الخليج العربى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 17:11 والمد الثانى عند 04:56 ..والجزر الأول عند الساعة 10:36 والجزر الثانى عند الساعة 23:01 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:19 والمد الثانى عند الساعة 02:33 ..والجزر الاول عند الساعة 20:09 والجزر الثانى عند الساعة 07:48 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 44 32 85 15 دبى 43 32 80 20 الشارقة 44 31 85 25 عجمان 41 32 85 30 أم القيوين 42 30 80 30 رأس الخيمة 39 31 80 35 الفجيرة 36 32 85 45 العين 46 31 60 10 ليوا 48 29 90 25 الرويس 43 32 90 20 السلع 43 32 80 20 دلما 39 34 80 30 طنب الكبرى 38 33 80 35 طنب الصغرى 38 33 80 35 أبو موسى

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس، اليوم السبت، فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية من 10 إلى 15 عقد، وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70% والصغرى 30%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 49 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 35 كم ساعة .