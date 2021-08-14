شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تحبط محاولات ابتزاز إلكترونى طالت 3 فتيات فى كربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن إحباط 3 محاولات ابتزاز إلكترونى استهدفت فتيات من محافظة كربلاء، بحسب "السومرية نيوز".

وقالت الشرطة العراقية، إن "مفارزها أوقفت 3 حالات ابتزاز إلكترونى بحق فتيات من محافظة كربلاء المقدسة، وقد اتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات هواتف الفتيات الثلاث".

وأضافت: "العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات استغاثة منفصلة من قبل الفتيات بالشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجانى 497".

وتابعت: "المناشدات طالبن بالتدخل لإنقاذهن من الابتزاز الذى يتعرضن له من قبل 3 أشخاص قاموا بتهديدهن بنشر صورهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى مقابل دفع مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة".