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الشرطة العراقية تحبط محاولات ابتزاز إلكترونى طالت 3 فتيات فى كربلاء

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن إحباط 3 محاولات ابتزاز إلكترونى استهدفت فتيات من محافظة كربلاء، بحسب "السومرية نيوز".

 

وقالت الشرطة العراقية، إن "مفارزها أوقفت 3 حالات ابتزاز إلكترونى بحق فتيات من محافظة كربلاء المقدسة، وقد اتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات هواتف الفتيات الثلاث".

 

وأضافت: "العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات استغاثة منفصلة من قبل الفتيات بالشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجانى 497".

 

وتابعت: "المناشدات طالبن بالتدخل لإنقاذهن من الابتزاز الذى يتعرضن له من قبل 3 أشخاص قاموا بتهديدهن بنشر صورهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى مقابل دفع مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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