شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقى سيف البدر وصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى العراق، مشيرا إلى أن مليون جرعة إضافية ستصل إلى البلاد خلال اليومين المقبلين، بحسب "روسيا اليوم".

وقال، إن "وجبة كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تبلغ نصف مليون جرعة وصلت إلى العراق، وستصل مليون جرعة أخرى خلال اليوم السبت وبعده الأحد"، لافتا إلى أن "حصة المحافظات من اللقاحات تحدد حسب الكثافات السكانية، وكذلك بالنسبة لحصة إقليم كردستان".

وأشار، إلى أن "كل اللقاحات على اختلاف منشأها آمنة وفعالة ضد كورونا"، نافيا "كل الشائعات الكاذبة التى تنشر فى صفحات التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام من أشخاص غير مؤهلين ضد تلقى اللقاحات".

من جانب آخر، تنظم وزارة الصحة العراقية حملة ميدانية، فى منطقة مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، لتلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال: "وزارة الصحة ارتأت أن توجه فرق ميدانية تستهدف أماكن معينة ذات كثافات سكانية فيها مشاكل وبائية ونسب التزام دون المستوى".

وأضاف: "الوزارة تستهدف بحملتها الأشخاص الذين تمنعهم ظروف العمل من تلقى اللقاح أيام الدوام، إلى جانب كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة".

وشدد البدر على أن الوزارة تخطط لتلقى 70 إلى 80% من الشعب العراقى للقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا أن "التجربة فى المناطق الشعبية نجحت ولن تكون الأخيرة سواء فى بغداد أو باقى المحافظات".