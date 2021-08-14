شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد جماعة الحوثى خسائر بشرية ومادية فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكبّدت جماعة الحوثى، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب غرب محافظة مأرب.

ونقلت قناة (اليمن) الفضائية عن مصدر عسكرى يمنى قوله "إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لجماعة الحوثى على أحد المواقع العسكرية فى جبهة رحبة وأجبروها على الفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح".

وأوضح المصدر، أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الحوثى على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية فى محيط الجبهة ذاتها.

وفى السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش اليمنى، من التصدى لمحاولات جماعة الحوثى من التقدم شمالى محافظة الجوف، وقتلت العشرات منهم.

وبحسب الفضائية اليمنية، نصبت قوات الجيش كميناً لمجموعة من عناصر الحوثى أثناء محاولة التقدم باتجاه مواقع فى جبهة الخنجر الاستراتيجية شمالى المحافظة، واستهدفتها.

وأكدت أن الحوثيين حاولوا أكثر من مرة استعادة المواقع التى خسرتها فى الأيام الماضية، إلا أن محاولتها تبوء بالفشل الذريع أمام عزيمة وإصرار قوات الجيش.