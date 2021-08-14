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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواصفات وأسعار سلسلة هواتف موتورولا Edge 20 الجديدة

السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365

في التقرير التالي نتعرف معا على أهم المواصفات والأسعار لسلسلة هواتف موتورولا Edge 20 الجديدة.



موتورولا من الهواتف المميزة جدا والتي يحرص على اقتنائها الكثيرون، وهذا نظرا لمواصفاته الرائعة، وفيما يلي إليكم أهم مواصفات هاتف موتورولا Edge 20 وEdge 20 pro وEdge 20 lite وأسعارهم.

مواصفات سلسلة هواتف موتورولا Edge 20 الجديدة:

تم رسميا إطلاق سلسلة هواتف موتورولا الجديدة Edge 20، والتي تشمل ثلاث فئات مختلفة متوسطة التكلفة بمميزات جيدة، حيث أنها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتعمل بنظام أندرويد 11 بكاميرا عالية الدقة، حيث أن الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل وكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وبطارية تدعم نظام الشحن السريع.

مواصفات هاتف موتورولا Edge 20 Pro:

من أفضل الهواتف في سلسلة هواتف إيدج 20 حيث أنه يتميز بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة HFD+ وتردد 144 هرتز والتردد اللمسي 576 هرتز، كما أن هاتف Edge pro 20 يعمل بمعالج كوالكوم snapdragon 870 وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR 5 سعتها 12 جيجا بايت، وسعة تخزين UFS 3.1 حتى 156 جيجا بايت، وبطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير/ الساعة.

يشمل 4 كاميرات خلفية حيث تبلغ دقة الشاشة الرئيسية 108 ميجا بكسل، والشاشة الثانية بدقة 16 ميجا بيكسل وبزاوية Ultrawide، وكاميرا ماكرو للتصوير عن قرب، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8k وكاميرا بيريسكوب مقربة بدقة 8 ميجا بكسل والتي تدعم التقريب البصري 3x، كما أن الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/ 2.0.

يدعم الهاتف الواي فاي والبلوتوث 5.1، كما أنه يدعم NFC ويوجد مستشعر البصمات على الجهة الجانبية من الهاتف، إلى جانب هذا فإن الهاتف مقاوم للماء بمعدل IP52.

مواصفات هاتف موتورولا Edge 20:

من مواصفاته المميزة أن الشاشة OLED بمقاس6.7 بوصة وبدقة FULL HD+ بكثافة 385 بكسل\ بوصة وبتردد 144 هرتز، ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 778 وذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت، وتبلغ المساحة الداخلية 256 جيجا بايت والبطارية بسعة 4000 مللي أمبير/ ساعة، ويدعم الهاتف الواي فاي ومستشعر البصمة والبلوتوث كما أنه مقاوم للماء بمعدل IP52.

الهاتف موتورولا إيدج 20 يحتوي على 3 كاميرات خلفية حيث أن الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل، والكاميرا المقربة Telephoto تدعم التقريب البصري 3x بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بزاوية واسعة ultrawide بدقة 16 ميجا بكسل ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل كما يتميز الهاتف بتسجيل الفيديو بدقة 8k.

مواصفات هاتف موتورولا Edge 20 Lite:

الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة وبتردد 90 هرتز وبدقة FHD+ ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 5G وبذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وسعة التخزين 128 جيجا بايت والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير/الساعة، ويوجد منفذ للشاحن وبلوتوث وواي فاي ومنفذ تقليدي للسماعات على العكس من النسخ السابقة من الهاتف، كما يدعم مستشعر للبصمات على الجهة الجانبية من الهاتف ويدعم أيضا مقاومة الماء.

الهاتف بثلاث كاميرات حيث أن الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وكاميرا بزاوية واسعة UltraWide بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجا بكسل كما يوجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

أسعار هواتف موتورولا Edge 20 الجديدة:

سعر موتورولا Edge 20 Pro حوالي 700 يورو.

سعر موتورولا Edge 20 حوالي 500 يورو.

سعر موتورولا Edge 20 Lite حوالي 350 يورو.