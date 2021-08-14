شكرا لقرائتكم خبر عن المدير العام للوكالة الفضائية بالجزائر: مصدر حرائق الغابات "إجرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق، أن حرائق الغابات المسجلة، منذ يوم الإثنين الماضى، عبر أرجاء البلاد لاسيما بولاية تيزى وزو مصدرها "إجرامي"، مشيرا أن هذه الحرائق "سجلت جميعها على مقربة من الطرقات".

وأوضح أوصديق - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية - أن نشوب الحرائق فى "تيزى وزو" كان قريب من الطرقات والمسالك، كما أن الوكالة لاحظت أن انطلاق النيران موزع بجميع أرجاء الولاية غير أنها هذه المرة ترتكز بالجنوب الشرقى لمدينة تيزى وزو المعروفة بالتمركز الكبير للسكان والمناطق السكنية، مشيرا ان الغطاء النباتى فى المنطقة معروف بقابليته الكبيرة للاشتعال.

وأضاف أوصديق أن نشوب حرائق فى مثل هذا التوقيت غير ممكن من حيث المناخ و الظروف، مشيرا إلى أن معطيات الوكالة تم تسليمها للجهات المختصة من أجل تحديدها مستقبلا وتحديد هوية مرتكبى هذه الجرائم.

وأشار إلى استخدام الوكالة لأقمار صناعية دولية بهدف تحديد مناطق انطلاق الحرائق، مبينا أن الحرائق التى حدثت فى ولاية تيزى وزو تتمركز على مستوى الجنوب الشرقى للولاية، لاسيما بمنطقة الأربعاء ناثى راثن وعين الحمام وبنى ينى على وجه الخصوص.

ونوه المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية بأن الخسائر تقدر بـ 23 ألف هكتار على مستوى "تيزى وزو"، و6500 هكتار ببجاية، و1800 هكتار بولاية جيجل.