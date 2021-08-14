شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يلقى القبض على 4 إرهابيين فى كركوك ونينوى والأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، القبض على 4 إرهابيين فى كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.

وقال رسول - فى بيان - إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عملياتها النوعية ضد بقايا عصابات داعـش والتى تُنفذ بشكل يومى من قبل رجالنا الأبطال".

وأضاف: "باشر أبطالنا واجبهم فى محافظتى كركوك ونينوى وألقى القبض على عنصرين إرهابيين ينتميان لعصابات داعش التكفيرية".

وأشار إلى "تنفيذ قوات الجهاز حملة فى مُحافظتى صلاح الدين والانبار وأُلقى القبض فيها على عنصرين من بقايا عصابات داعش الإرهابية".