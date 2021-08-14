شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار ومواصفات xiaomi mix 4.. شاومي تدعم الهاتف بكاميرا أسفل الشاشة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسعار ومواصفات xiaomi mix 4.. شاومي تدعم الهاتف بكاميرا أسفل الشاشة

السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365

أعلنت شركة الهواتف الصينية "شاومي"، عن هاتف" Xiaomi MI MIX 4"، المميز بشاشة بلا حواف، وكاميرا أسفلها.



وهو أول هاتف في هذه السلسلة يتم الإعلان عنه منذ ما يقرب من 3 سنوات، ولطالما كانت هواتف Mix تدور حول تصميمات دون حواف للشاشة.

تقنية "CUP"

ويستمر Xiaomi MIX 4 في هذه الفكرة من خلال تسويق تقنية تعمل عليها الشركة منذ فترة طويلة، وهي كاميرا سيلفي توجد مباشرة أسفل الشاشة.

وتطلق الشركة على هذه التقنية اسم الكاميرا أسفل الشاشة "CUP"، وذلك بالرغم من أنها تشبه كاميرات الصور الشخصية الموجودة أسفل الشاشة التي رأيناها من الشركات الأخرى، وذلك حسب بوابة "aitnews" التقنية.

ومثل أحدث جهود "أوبو"، و"ZTE"، تحتوي شاشة Xiaomi MIX 4 على كثافة 400 بيكسل بالإنش الواحد تسمح للضوء بالمرور إلى كاميرا الصور الشخصية، التي تصفها الشركة بأنها غير مرئية تقريبًا.

وتأتي الكاميرا بدقة 20 ميجابكسل. بينما تأتي الشاشة المنحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز.

وتقول الشركة، إن الكاميرا أسفل الشاشة "CUP" هي تقنية تتكرر عبر ثلاثة أجيال رئيسية، وخمس سنوات، وستين براءة اختراع، واستثمار بقيمة 77 مليون دولار، ومئات المهندسين.

المعالج والذاكرة

وتعهدت الشركة في العام الماضي ببدء إنتاج الهواتف الذكية بكميات كبيرة باستخدام تقنية الكاميرا أسفل الشاشة من الجيل الثالث في عام 2021.. لذلك فهي تفي بهذا الوعد مع Xiaomi MIX 4.

ويعد هاتف Xiaomi MIX 4 أول هاتف يتم الإعلان عنه بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888 Plus، وتم إقران المعالج بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

الكاميرا والبطارية

يتضمن الجهاز كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة بريسكوب بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي جهاز Xiaomi MIX 4 على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بقدرة 120 واط سلكيًا. و 50 واط لاسلكيًا.

الشحن السريع

يذكر أن هذا ليس أول هاتف من الشركة مع شحن سريع 120 واط، ولكن قد يكون الأسرع.

وتدعي شاومي أن البطارية تحصل على شحن كامل في أقل من 15 دقيقة، مقارنة بنحو 23 دقيقة في Mi 10 Ultra العام الماضي.

وفي غضون ذلك، يستغرق الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط 28 دقيقة لتصل إلى 100%.

أسعار هاتف xiaomi mix 4

ويأتي Xiaomi MIX 4 بأربعة أنواع يختلف سعرها حسب حجم التخزين، وسعة الذاكرة العشوائية، وتبدأ المبيعات الرسمية يوم 16 أغسطس/آب في الصين.

الهاتف يأتي بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، سعره هو 770 دولارا، ترتفع إلي 820 دولارا عندما يأتي بذاكرة تخزين 256 جيجابايت.

أما الهاتف الذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، سعره هو 895 دولارا، تزيد إلي 970 دولارا، عندما يأتي بذاكرة تخزين 512 جيجا بايت.