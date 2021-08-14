شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد ميليشيا الشباب فى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الصومالى، عملية عسكرية ضد ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة (ولوين) بمحافظة (شبيلى السفلى) بولاية جنوب غرب الصومال، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.

وقال محافظ (شبيلى السفلى) عبدالقادر محمد نور سيدى -فى تصريح بثته وكالة الأنباء الصومالية - إن العملية العسكرية ستستمر حتى القضاء على ما تبقى من ميليشيا الشباب.

ومنذ أيام، نشرت قيادة الفرقة الـ21 للجيش الصومالى قوات إضافية فى منطقة عيل طيرى ونواحيها من أجل المساهمة فى تعزيز الأمن والإستقرار وضمان حركة التنقل فى الطريق الرابط مدينتى غورعيل وطوسمريب.

وتفقد قائد الكتيبة الـ15 اللواء مسعود محمد ورسمى، ورئيس محكمة القوات المسلحة لولاية غلمدغ العقيد عبدالله أبوبكر حسن، وضباط آخرين سير العمليات التى تنفذها تلك القوات وقواعدهم فى المنطقة.

وحث رئيس محكمة القوات المسلحة لولاية غلمدغ قوات الجيش الوطنى على تحمل مسؤولياتهم تجاه تعزيز الأمن والإستقرار وتنفيذ الأوامر العليا.