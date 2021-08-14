شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ليبيا ترفع حظر التجول.. والحكومة تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الليبي عادل جمعة رفع حظر التجول اعتبارا من اليوم السبت.

ودعا جمعة - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية أمس الجمعة، إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد وجه الثلاثاء الماضي تعليمات باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مرجعا ذلك إلى توصية لوزارة الصحة الليبية، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي.