شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنجح فى السيطرة على حرائق غابات اندلعت بمدينتين قرب حدود الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الوطنى فى تونس، أنه تمت السيطرة على الحرائق التى اندلعت منذ أيام بغابات بمنطقتى بنى مطير وملولة قرب الحدود مع الجزائر، بفضل تضافر جهود قوات الجيش والحماية المدنية وإدارة الغابات، بحسب "الشرق بلومبرج".

وكان الدفاع المدنى التونسى، قال إن ارتفاع درجات الحرارة قد ساهم فى إذكاء اندلاع نحو 30 حريقا فى مناطق جبلية متفرقة من البلاد، مشيرا إلى إجلاء العديد من العائلات ومؤكدا على أن الكارثة لم تتسبب فى سقوط أرواح، وأن 6 منازل قد احترقت "جزئيا".

أعلن الدفاع المدنى فى تونس، أن ارتفاع درجات الحرارة أذكى اندلاع حوالى ثلاثين حريقا فى مناطق جبلية متفرقة، شمال وغرب ووسط البلاد حيث تم إجلاء العديد من العائلات.

ومنذ الإثنين الماضى، سجلت السلطات اندلاع 28 حريقا لا تزال ثمانية منها نشطة حتى الخميس، وذلك فى مناطق جبلية من محافظة جندوبة شمال غرب البلاد.

وفى السياق، صرح الناطق باسم الدفاع المدنى معز تريعة "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة". مؤكدا أن الحرائق لم تتسبب فى خسائر بشرية وأن ستة منازل احترقت "جزئيا".

هذا وجرى إجلاء 19 عائلة من منطقة "جبل السرج" فى محافظة القيروان (وسط) وتسع أخرى فى منطقة فرنانة فى شمال غرب تونس، حسب تريعة. وأوضح الأخير أنه ومنذ مطلع يونيو حزيران وحتى 12 أغسطس آب تضرر حوالى 5 آلاف هكتار جراء النيران.

لكن تبقى أسباب الكارثة مجهولة لحد الساعة، وهى تتزامن مع موجة قيظ تضرب البلاد، مع تسجيل درجات حرارة قياسية الثلاثاء والأربعاء بمناطق فى الشمال والوسط، حسبما أفاد المرصد الوطنى للرصد الجوي.

وفى هذا الشأن، سجلت محافظة القيروان الأربعاء رقما قياسيا فى درجات الحرارة وصل إلى 50,3 درجة مئوية.

وفى الجارة الجزائر، تتواصل جهود إخماد النيران التى اجتاحت شمال البلاد منذ أربعة أيام، بمؤازرة طائرات خاصة تم استئجارها من أوروبا، فى اليوم الأول من الحداد الوطنى على أرواح 69 شخصا قضوا فى الحرائق التى يذكيها ارتفاع درجات الحرارة.