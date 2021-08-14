"أنصار الله" تحمل الجيش السعودي مسؤولية مقتل مدني وإصابة 5 في استهداف منطقة حدودية بصعدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "الجيش السعودي فتح نيرانه على مديرية شدا الحدودية (غرب صعدة)، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين".

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وأضاف أن "قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية باقم الحدودية (شمال صعدة)".

وقال إن "طيران العدوان السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية) نفذ 4 غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف (شرق صعدة)، وغارة على مديرية الظاهر (جنوب غربي صعدة)".

وفي الأول من تموز/ يوليو الماضي، حملت جماعة "أنصار الله" الجيش السعودي، مسؤولية قصف صاروخي ومدفعي استهدف مديريتي منبه وشدا شمال غربي وغرب صعدة، أوقع قتيلين و8 جرحى.

وتتهم جماعة "أنصار الله"، بين الحين والآخر، القوات السعودية بتنفيذ عمليات قصف واستهداف للمديريات الحدودية في محافظة صعدة، غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا.