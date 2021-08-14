البيت الأبيض: بحثنا مع قيس سعيد الحاجة الملحة لتعيين رئيس وزراء في تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء بيان البيت الأبيض أيضا، أن جوناثان فاينر نقل رسالة إلى الرئيس قيس سعيد من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد فيها دعمه الشخصي ودعم إدارته للشعب التونسي، ويحث على العودة السريعة إلى طريق الديمقراطية البرلمانية في تونس".

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على جانب آخر، قالت الرئاسة التونسية، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس قيس سعيد استقبل، اليوم الجمعة، وفدا رسميا أمريكيا برئاسة جوناثان فاينر، والذي نقل له رسالة خطية من نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأخبر سعيد الوفد الأمريكي أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة، حسبما ذكرت الرئاسة التونسية في بيان عبر "فيسبوك".

من جهته، أكد فاينر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع تطور الأوضاع في تونس التي يكن لها ولرئيسها الاحترام، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس، خاصة على الجانب الاقتصادي والصحي.

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بصداقتها الاستراتيجية مع تونس وتدعم المسار الديمقراطي فيها، وتتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيسها على المستويين الحكومي والسياسي، حسبما ذكر البيان.