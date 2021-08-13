شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو فصله بعد طلبه من مسؤول بالشركة التي يعمل بها إبراز «توكلنا».. و«الموارد البشرية» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تقدم مواطن بشكوى لوزارة الموارد البشرية عبر حسابها بتويتر، ادعى خلالها تسبب مستشار لبناني يعمل بشركته في فصله من العمل، بعدما منعه من الدخول لرفضه إبراز تطبيق توكلنا، حسب التعليمات. ونشر المواطن ويدعى أبو صالح، قرار الفصل الذي أرسلته له الشركة، وتضمّن الاستغناء عنه وفق المادة 77 من نظام العمل. من جانبها تفاعلت وزارة الموارد البشرية، مع شكوى المواطن، وطلبت منه التواصل معها عبر الرسائل الخاصة لمعرفة ملابسات قضيته.

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