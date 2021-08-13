شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يوضح طريقة خفض السكر التراكمي واللحظي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، طريقة سهلة لخفض السكر التراكمي واللحظي عند المرضى.
وقال “الخضيري” عبر”تويتر”: “من طرق خفض السكر التراكمي لمن لديه مقاومة أنسولين وارتفاع عالي بالتراكمي واللحظي، مع العلاجات؛ أترك الخبز لعدة أشهر واستبدله بالورقيات لتأكل بها فول أو تونة أو بيض، أو تعمل قرص من بيض مقلي وكأنه خبزة تتناول بها الأكل”.
وأضاف: “قد نجحت مع كثير ممن اقترحتها عليهم لأن كل القمح يرفع السكر”.
كانت هذه تفاصيل خبر «استشاري» يوضح طريقة خفض السكر التراكمي واللحظي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.