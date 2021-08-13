شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يوضح تأثير «قلق كورونا» على مستوى الطلاب والطالبات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف باحث في المجال الصحي، عن تأثير القلق والخوف من فيروس كورونا على المستوى العلمي للطلاب والطالبات.
وقال الباحث خلال مداخلة هاتفية، بقناة الإخبارية: “دراسات أكدت أن القلق والخوف بشكل عام له تأثير على أداء الإنسان”.
وأضاف: “هناك دراسة عملت على تأثير القلق على الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من سن 12 إلى 18 عاما، وأكدت أن الطلاب الذين يعانون من القلق تأثر تحصيلهم العلمي ونتائجهم”.
وتابع: “ركزت الدراسة أيضا على المقارنة بين الطلاب الذين قدرتهم العقلية متوسطة والطلاب ذوي القدرة العقلية العالية وتوصلت إلى أن الطلاب الذين قدرتهم العقلية متوسطة ولكن لا يعانون من القلق هؤلاء الطلاب حصلوا على نتائج دراسية عالية في نهاية العام الدراسي مقارنة بالطلاب الأذكياء”.
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