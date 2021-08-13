شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: تفعيل أجهزة الخدمات الذاتية «ناجز» في سجون المملكة كافة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال مدير خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، منصور العنزي، إن الوزارة فعلت أجهزة الخدمات الذاتية “ناجز” في سجون المملكة كافة.

وقال لـ “الإخبارية” إن هذه الخدمة تمكن نزل السجن بإصدار وكالة لمحامي أو أي أحد من أهله، لافتا إلى أن هناك مليوني وكالة إلكترونية أصدرت عبر “ناجز” منذ بداية 2021، لنحو 300 ألف مستفيد، مؤكدًا أن ذلك ساهم في توفير الجهد والوقت بالنسبة لهم.

وأضاف أن المقيمين في خارج المملكة يمكنهم استخراج أي وكالة إلكترونيا عبر ناجز، لافتا إلى أن الوزارة وفرت خدمة جديدة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وهي خدمة الوكالة الإلكترونية في سفارات وقنصليات السفارات السعودية في الخارج.

ونوه بأن هذه الخدمة تم تفعيلها في مصر وبريطانيا والأردن وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.