شيخ الأزهر يوجه رسالة للشركات المنتجة للقاحات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الطيب في بيان نشره بحسابه على موقع فيسبوك" :نحن أمام اختبار إنساني صعب؛ لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب صوت الضمير اليقظ، الرحمة الموصولة، والعدالة الإنسانية".

وحث شيخ الأزهر صناع القرار في الشركات المنتجة للقاحات على "إعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع".

ودعا الدول الغنية إلى "العمل على معالجة التفاوت الشديد لضمان وصول اللقاح للمناطق الأكثر فقرا واحتياجا".

وكانت منظمة الصحة العالمية سبق وحذرت من الفجوة الرهيبة في معدل التطعيم بين الدول الغنية والفقيرة في العالم.

ولم تتمكن البلدان التي توصف بأنها منخفضة الدخل سوى من إعطاء 1.5 جرعة لقاح لكل 100 شخص، وذلك على خلفية نقص الإمدادات، بحسب المنظمة.

وتجاهلت عدد من الدول حول العالم مؤخرا، دعوات منظمة الصحة العالمية بوقف إعطاء جرعة "ثالثة" معززة من اللقاح.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه حال استجابت تلك الدول للدعوة، وعلقت الجرعات المعززة فإن ذلك من شأنه توفير جرعات تكفي لتلقيح 10% على الأقل من مواطني كل بلد حول العالم.

وفي مايو/آيار الماضي، اعتبر غيبريسوس، أن العالم دخل إلى حالة "التمييز العنصري على أساس اللقاحات"، في ظل تفاقم معدلات عدم المساواة في توزيعها.