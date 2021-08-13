الأمم المتحدة تكشف عن عدد الأطفال الفقراء المحتاجين للمساعدة في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب "رويترز"، أفادت المنظمة اليوم الجمعة أن 11.3 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراع العسكري الدائر في البلاد.

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وأردفت الـ"يونيسف" في تقرير حديث أن اليمن لا يزال يعاني طوال سنوات الصراع الدامي من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 20.7 مليون شخص، أي نحو 71 بالمائة من إجمالي السكان، إلى المساعدة الإنسانية.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.