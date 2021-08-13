مصر... إقبال كثيف من المواطنين على التطعيم ضد كورونا اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت وزير الصحة المصرية، الدكتور هالة زايد، في بيان رسمي أن ذلك يأتي تزامنا مع استقبال البلاد شحنات جديدة من لقاحات (كوفيد-19) المختلفة.

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من ناحيته، لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إلى أن العمل بمراكز التطعيمات مستمر في كافة أنحاء الجمهوربة على مدار أيام الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، فضلا عن مواصلة العمل في سيارات القوافل، التي تتمركز في المناطق التي تشهد إقبالا من المواطنين.

كما نوه خالد مجاهد إلى توافر أنواعا مختلفة من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19) داخل مراكز التطعيمات، وهي "جونسون أند جونسون، وسينوفاك، وأسترا زينيكا، وسينوفارم، وسبوتنيك".

وبحسب بيانات رسمية، فقد تلقى 100 ألف و224 مواطنا في مصر جرعات لقاح فيروس "كورونا" المستجد، أمس الخميس.

وتلقت مصر، اليوم الجمعة، مليون و766 ألف و400 جرعة من لقاح "أسترا زينيكا"، من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية.