لبنان... احتراق مساحة شاسعة من الأعشاب في البقاع

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان عبر "فيسبوك": "أخمد عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ الساعة 16:40 ولغاية الساعة 19:05 من تاريخ اليوم 13/8/2021 حريقاً شب في مساحة شاسعة من الاعشاب في المريجات-البقاع".

واستعانت عناصر الدفاع المدني بمعدات الإطفاء اليدوية لتمكن من تنفيذ المهمة نظرا لعدم وجود طرقات تمكن آليات الإطفاء من بلوغ كامل رقعة الحريق.

وتشهد عدة مناطق في العالم حرائق غابات بسبب التغيرات المناخية الكبيرة وما صحبها من موجات حر شديد، منها حرائق قد اندلعت في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، اجتاحت كل المناطق الساحلية في شمال وسط وشرقي البلاد، وصولاً إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت هي أيضاً اندلاع بعض الحرائق.

وأدت حرائق الغابات في مناطق عدة في الجزائر إلى مقتل 65 شخصا هم 28 عسكريا و37 مدنياً، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران. وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون حداداً وطنياً لمدة 3 أيام ابتداء من أمس الخميس.

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