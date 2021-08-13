تبون: سنتصدى بقوة لكل من يحاول تقسيم الجزائر والتفرقة بين الجيش والشعب

دبي - محمود عبدالرازق - وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون "سنتصدى بقوة لكل من يحاول تقسيم الجزائر والتفريق بين مناطقها وهذا الأمر هو الإجرام بحد ذاته" بحسب موقع النهار.

© REUTERS / Abdelaziz Boumzar

وأضاف رئيس الجمهورية، أن الشهداء الذين الذبن قضو في ولايتي تيزي وزو وبجاية وهم يقدمون يد المساعدة لإخوانهم هم أبناء هذا الوطن من مختلف ولايات الوطن.

ربما يعجبك أيضا: مشاهد تدمي القلوب منتشرة بكثرة على أنها في حرائق الجزائر ولكنها غير ذلك

وتابع أن الدولة الجزائرية دولة واحدة موحدة والشعب الجزائري واحد موحد من تيزي وزو إلى تمنراست ومن تبسة إلى تلمسان.

واختتم بقوله "سنتصدى بكل الوسائل التي يتيحها لنا القانون لكل من يحاول العبث بوحدتنا الوطنية ولكل من يغتنم هذا الظرف للتفرقة بين الجيش والشعب".

وتواصل خدمات الطوارئ في الجزائر مكافحة حوالي 35 حريقا لا يزال مستعرا في عدد من الولايات، وتقول السلطات إنها أخمدت ثلاثة أرباع الحرائق المئة تقريبا التي اندلعت يوم الإثنين من الأسبوع الحالي.

وقتل أكثر من 70 شخصا، ويعتقد المسؤولون أن الحرائق متعمدة وفاقمها ارتفاع الحرارة.

وألقي القبض على أكثر من 20 شخصا وأحيلوا إلى التحقيق.