مقهى يثير جدلا في السعودية بسبب عباراته... وسلطات المملكة تتحرك

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة التجارة السعودية أنها تعاونت مع الشركة لإغلاق مقهى في المنطقة الشرقية يحمل اسم المسلسل السعودي "رشاش"، كما أنه نشر صور أشخاص وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.

وتابعت "التجارة السعودية" في بيانها أنها استدعت مالك القهى من أجل استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقهى "رشاش" علق على جدرانه صور لأبطال المسلسل، كما أنه وضع عباراة لبطله على الأكواب الخاصة بزبائنه مثل: "شايكم ملغم يا ملاعين"، و"أنا رشاش إذا في أمكم خير جيبوني".

ويعرض مسلسل "رشاش" على منصة "شاهد" الرقمية في 8 حلقات مترجمة باللغة الإنجليزية، وهو من تأليف توني جوردان، وكتبه دراميا كلا من الشيخة سهى آل خليفة وريتشارد بيلامي، وهو من إخراج البريطاني الحائز على جائزة "إيمي" التلفزيونية الأمريكية، كولين تيغ.

وتدور أحداث العمل حول مجرم مخطير يدعى "رشاش"، ومساعي ضابط متفاني يدعى "فهد" للإيقاع به، وإفشال عملياته الإجرامية.

ومسلسل "رشاش" من بطولة بعقوب الفرحان وآلاء شاكر ومحمد الحجي وسمية رضا وعزيز غرباوي.