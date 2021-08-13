الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع خاص للحكومة بالاتفاق مع رئيس الوزراء لمناقشة أزمة الوقود

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان نشره الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، بأن الرئيس عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص.

وأضافت الرئاسة اللبنانية، أن دعوة عون جاءت "لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور".

وفي سياق متصل، أشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن "الرئيس عون قال في رسالة الدعوة، إن حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لا سيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد".

وأكد الرئيس عون في الدعوة، أن "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 65 من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".

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