شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يستأنف نشاطه بعد سلبية تحليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة، سلبية فحص (PCR) للكشف عن فيروس (كورونا) الذي أجراه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد خضوعه لحجر صحي منذ يوم الاثنين الماضي.

وأكد المكتب أن دياب عاد لممارسة نشاطه المعتاد ومتابعة لقاءاته المباشرة اليوم.

كان دياب قد أعلن الاثنين الماضي التزامه بحجر صحي بعد مخالطته لشخص تبين فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويشهد لبنان ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) خلال الأسابيع الأخيرة مع انتشار متحور (دلتا) في مطلع شهر يوليو الماضي.