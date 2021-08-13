شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: لن نترك المرأة التونسية كالمسحوق للتجميل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس تونس قيس سعيد، إننا لن نتارك المرأة التونسية كالمسحوق للتجميل، بل يجب أن تكون فاعلة وتكون لها كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مساواة تامة مع الرجل، وفق إذاعة شمس التونسية.

وأضاف الرئيس التونسى: المهم اليوم العمل على تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسير على درب روسيا لننطلق في الفضاء حتى وإن كان يبدو بعيدا وفق تعبيره.

وأضاف قائلا : 'المرأة التونسية بعد قيادتها للطائرات تستعد للتحليق في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية'، مؤكدا أنه لا ينسى والمرأة التونسية تحلق في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية المرأة التونسية فوق الأرض وخاصة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.