دورية مرور تفاجئ قائد مركبة لحظة ارتكابه مخالفة على طريق سريع (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو لحظة إيقاف دورية مرورية لقائد سيارة لارتكابه مخالفة تضليل قام بها باستخدام إشارات سيارته. ووثق الفيديو الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، سيارة من نوع “إلنترا” بعد تجاوزها منعطفاً وقيام قائدها بتشغيل الإشارات اليمن واليسار بطريقة متتالية لتضليل المركبات القادمة خلفه. وتابعت دورية مرورية قائد السيارة وأوقفته جانباً لمخالفته.

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