شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الحج: وصول 50 معتمراً من خارج المملكة غداً.. رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90 ألف معتمر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، عبدالعزيز وزان، عن وصول 50 معتمراً من الخارج يوم غد السبت، عبر رحلة مخصصة فقط لنقل المعتمرين إلى المملكة.

وأوضح “وزان” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن مطار الملك عبدالعزيز بجدة سيشهد مساء اليوم الجمعة، وصول أول طلائع المعتمرين القادمين من الخارج، وعددهم خمسة معتمرين.

وأشار إلى أنه سوف يتم نقلهم عبر الحافلات إلى المدينة المنورة، مبيناً أن عدد معتمري الخارج سيزيد بشكل تصاعدي.

وأكد “وزان” أن تصاريح العمرة ليست فقط للطواف والسعي، وإنما تتضمن أيضا شعائر أخرى إضافية تقدم للزوار سواء من الداخل أو الخارج، ومنها الصلاة بالمسجد الحرام وزيارة النبي -صلي الله عليه وسلم-.

وأضاف أن أعداد المعتمرين حاليًا 60 ألفاً يوميًا، وهناك توجه بأن يتم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألفاً ثم إلى 120 ألفاً يوميًا، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالحرم.