قائد الجيش اللبناني يلتقي قادة الأجهزة الأمنية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الرسمي للجيش اللبناني، أن عون التقى كلا من مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان القهوجي، ومساعد مدير عام الأمن العام العميد الركن سمير سنان، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف مدوّر.

وتم خلال الاجتماع استعراض تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركات الشعبية احتجاحاً على فقدان مادتي البنزين والمازوت وما يترتّب عنه.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملية للحول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا في أكثر من منطقة.

وفي وقت سابق، كشف فريد زيتون رئيس نقابة العاملين وموزعي الغاز في لبنان، أن مخزون الغاز بالبلاد لا يكفي إلا لخمسة أيام فقط.

وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، ناشد زيتون الجهات المختصة ضرورة الاتفاق على سعر موحد، قائلا: "على المعنيين عقد اجتماع حالا للاتفاق على السعر، لأن المواطنين لا يمكنهم التحمل في ظل انعدام أي من مقومات الحياة".

وعلل رئيس نقابة موزعي الغاز اللبناني مناشدته بأن "مصرف لبنان يسعر على 20000 ليرة للدولار ووزارة الطاقة تسعر على 3900"، مطالبا المواطنين "في حال شراء أي قارورة غاز على سعر 3900 الاتصال بحماية المستهلك لضبط السوق السوداء".

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