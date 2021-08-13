الكاظمي يأمر بتشكيل خلية أزمة لمراقبة وحماية أبراج الطاقة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء قرار الكاظمي، بعد تعرض العديد من الخطوط والأبراج للهجمات بمناطق متفرقة من البلاد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

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وخلال اجتماع أمني طارئ برئاسة الكاظمي، مع قيادات أمنية واستخبارية، بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية، تم مناقشة استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية لأبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططا جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها، لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.

وأمر الكاظمي باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة، لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها.

وكلف رئيس الوزراء العراقي، بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، "على أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، تعرض خطين لنقل الطاقة لتفجير بعبوات ناسفة، مشيرة إلى أن الخطين يغذيان مشروع ماء الكرخ بالطاقة.

وحسب بيان وزارة الكهربائية "فقد تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (ماء الكرخ - نصر) و(ماء الكرخ - طارمية) جهد 132 ك.ف التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى فجر اليوم الجمعة، إلى عمل تخريبي إرهابي بتفجير بعبوات ناسفة".

وأوضح البيان أن "التفجير تسبب في تضرر كبير لأبراج خطوط التغذية بالطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الاجراءات العاجلة بهدف الإسراع بإتمام الصيانات المطلوبة وإعادتهما إلى الخدمة".

كما ناشدت الوزارة المواطنين بمساندة جهود الحكومة في حماية ممتلكاتهم من المخربين.

ويعاني مئات العراقيين من زيادة انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد، حيث تعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، والعجز الذي يتفاقم خلال شهور الصيف الحارة، بالإضافة إلى استهداف الإرهابيين محطات الكهرباء وخطوطها.