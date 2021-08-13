البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بمنع "أنصار الله" من حيازة أسلحة متطورة

دبي - محمود عبدالرازق - وطالب البرلمان في بيان أصدره اليوم الجمعة المجتمع الدولي بإدانة "هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة" واتخاذ مواقف حازمة تجاهها ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح.

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كما شدد على ضرورة "منع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية".

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الجمعة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان للتحالف أن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".

​وأكد التحالف العربي في بيانه أن "محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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