ليبيا: القبض على المتهم بقتل 16 مصريا بالرصاص عام 2016

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت السلطات الأمنية الليبية، أنها ألقت القبض على المتهم، مساء أمس الخميس، وتم إحالته إلى النائب العام، وفقا لمقطع فيديو نشره "اللواء 444 قتال".

وقال بيان "اللواء 444 قتال"، إن "مفرزة خاصة من مفارز "اللواء 444 قتال" متخفية باللباس المدني، تمكنت، مساء أمس، من القبض على المدعو (ح. أ) المطلوب من النائب العام؛ والذي قام بقتل 16 مصريا مقيما في ليبيا عام 2016، رميا بالرصاص، في مدينة بني وليد، حيث اتخذت ضدّه كافة الإجراءات القانونية وسيتم إحالته للنائب العام".

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وأضاف بيان "اللواء 444 قتال"، أن "المتهم هو المتسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا، في إثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدّولي، حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصريّة وعربية".

وتابع البيان: "وفي أثناء هذه الحملات المستمرة ضد الإجرام والجريمة والتي لن تتوقّف بحول الله تعالى، فإننا نذكر الجميع بأننا سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن والمقيم، وأن القانون لا يتغير ولا يتبدل والمجرم سيلقى جزاءه مهما فر من العدالة ولو بعد سنوات".