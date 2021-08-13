شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكى رفيع المستوى فى زيارة لتونس‎‎ يلتقي فيها بقيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور وفد أمريكي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، العاصمة التونسية، ومن المنتظر أن يلتقي خلال الزيارة الرئيس قيس سعيد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للخارجية، وفق إذاعة موزاييك التونسية.

يتكون الوفد من كل من نائب وزير الخارجية الأمريكي بالنيابة جوي هود، ونائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جوناتان فاينر، إلى جانب مدير مكتب شمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوش هارس.

ومن جهة أخرى قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل "المعركة"، وستصنع ما وصفه بالتاريخ الناصع الجديد.