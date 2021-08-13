شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مطالب المرأة التونسية من الحكومة القادمة فى يوم عيدها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت 5 منظمات وطنية بيانا مشتركا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذى يوافق اليوم الجمعة، وإحياء الذكرى 65 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية وأشادت فيه بالدور الطلائعي للنساء التونسيات، سليلات النضال الوطني وبنات أجيال من المصلحين وفي مقدمتهم المفكر الطاهر الحداد، في مختلف المجالات والاختصاصات والمواقع وما أبرزته من حس وطني وروح نضالية عالية للحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية ومنها مكتسبات المرأة التونسية وتصديهن لكل ما من شأنه المس من حقوقهن أو التشكيك فيها والتي أثمرت دسترة مجلة الأحوال الشخصية وتكريس مبدأ المساواة والتناصف بالدستور التونسي، وفق إذاعة موزاييك التونسية.

وتؤكد المنظمات على وعي النساء التونسيات بقضايا وطنهن والتفافهن الدائم الى جانب مطالب كل الفئات المفقرة والمهمشة وكل القوى الديمقراطية في كل المحطات التاريخية وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا من أجل الدفاع عن مكاسب الجمهورية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة والأمية والتمييز والتهميش والحيف الاجتماعي والتفاوت بين الجهات وكل مظاهر العنف التي مازالت ترزح تحت وطئتها عديد النساء والتي تفاقمت مع جائحة الكوفيد.

وتطالب بتجسيد وتكريس القوانين والبروتوكولات والمواثيق وكل النصوص القانونية سواء كانت دولية او وطنية الحامية لحقوق النساء لما من شأنه أن ينهض و يغير من واقع النساء العاملات في القطاع الفلاحي و الصناعي وصاحبات المشاريع الصغرى وحاملات الشهائد العليا العاطلات عن العمل و العاملات بالقطاعات المهمشة والمشتغلات في الأعمال الهشة وربات البيوت وذوات الإعاقات وغيرهن من النساء اللاتي يتعرضن الى شتى انواع التمييز و العنف والتحرش.

وتدعو الحكومات القادمة بإيلاء قضايا النساء أولوية قصوى للقطع مع المشاهد المهينة واللاإنسانية ومنها القتل في حوادث الطرقات وفي المسالك الفلاحية أثناء نقل العاملات وغياب التغطية الاجتماعية واستغلال الأطفال القصر للأعمال المنزلية والاتجار بهم.

كما تشدد على مزيد تشريك المرأة في الحياة العامة والمشهد السياسي وتطبيق مبدأ التناصف بما يضمن المساواة التامة في تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة وتحقيق تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا مع زيادة معدل مشاركتهن في سوق الشغل والقطع مع سياسة التهميش تجاههن حسب نص بيان مشترك للاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غرفة النساء صاحبات الأعمال.