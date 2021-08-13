شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد لأول رائدة فضاء تونسية: حلقى أيتها البطلة في الجو ولا تنس الراية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء إشرافه على توقيع اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وارسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية ISS، رسالة لأول رائدة فضاء تونسية. وفق إذاعة شمس التونسية.

وقال رئيس الجمهورية متوجها لأول رائدة فضاء " إنها لحظات تاريخية في تاريخ تونس، حلقي أيتها البطلة التونسية في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية بعد أن حلقتي عاليا في الفضاء الداخلي وفي تونس ".

وتابع سعيد: "لا تنسي أيتها البطلة التونسية أن تحملي الراية الوطنية"، وصرح "أنت ستحلقين في الفضاء والنساء على الأرض يرفعون الراية التونسية".

كما هنأ رئيس الدولة التونسيات بهذا الإنجاز وتوجه بالشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الاتفاقية وكل القائمين على المؤسستين التونسية والروسية.