شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الأحد المقبل ثانى أيام "التلقيح المفتوح" ضد كورونا بمشاركة 10 آلاف متطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام الصحة بوزارة الصحة التونسية، فيصل بن صالح، اليوم الجمعة، إن هناك حوالى 10 آلاف متطوع يشاركون لإنجاح اليوم الثاني من الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا يوم الأحد المقبل، وفق إذاعة شمس التونسية.

وأضاف فيصل بن صالح، أن عددا من المتطوعين يمثلون منظمات وطنية ومجتمع مدني ومهنيي الصحة من القطاع الخاص والمتقاعدين من مهنيي الصحة، لافتا إلى أن عدد مهنيي الصحة العمومية والعسكرية والمهنيين المباشرين الذين سيحرصون على إنجاح هذا اليوم الوطني يتراوح عددهم بين 6 آلاف إلى 7 آلاف.

وأشار الى أنه سيتم خلال اليوم الثاني لحملة التلقيح المكثف ضد كورونا دعوة نحو مليون شخص ليتلقوا التلقيح في 400 مركز للتلقيح بمختلف جهات البلاد بالنسبة للفئة العمرية المعنية بين 18 - 39 سنة والمسجلة وجوبا بمنظومة ايفاكس.

يذكر أن هذا اليوم الوطني الثاني جاء بعد انطلاق الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف باذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد الماضى، وتم حينها تطعيم 551 ألف شخص.