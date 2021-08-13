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العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان تقدم خدماتها العلاجية لـ 135 مستفيداً خلال أسبوع

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م في قسم الطوارئ 56 مستفيداً، وعيادة الباطنية 42 شخصاً، فيما راجع شخصان في قسم التوعية والتثقيف، و12 مستفيداً في عيادة الصحة الإنجابية.
وقدمت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية خدماتها لـ 15 مستفيداً، وعيادة علاج الأمراض الجلدية والفطرية 6 مرضى، وعيادة التضميد والجراحة 4 مراجعين.
كما صُرفت الأدوية لـ 135 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 46 مريضاً، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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