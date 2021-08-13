شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة.. مخالفة تستحق العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، وأكدت أن ذلك مخالفة تستحق العقوبة. وقالت إدارة المرور عبر حسابها في “تويتر”: استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يُعرّض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر. وأضافت : “كما أنه يُعد مخالفة مرورية، واحذر من الخطر ولا توثقه”.

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