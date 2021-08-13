العراق: عبوات ناسفة تستهدف خطين لنقل الطاقة فى الكرخ

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، تعرض خطين لنقل الطاقة إلى استهداف بعبوات ناسفة ما أدى إلى تضرر برج رقم (13) الحامل للخطين المذكورين قرب محطة ماء الكرخ، مشيرة إلى أن الخطين يغذيان مشروع ماء الكرخ بالطاقة.

وأكدت وزارة الكهرباء -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-، "تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (ماء الكرخ - نصر) و(ماء الكرخ - طارمية) جهد 132، التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى فجر اليوم الجمعة، إلى عمل تخريبي إرهابي بتفجير بعبوات ناسفة ".



وأضافت الوزارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات العاجلة من قبل ملاكات الشركة العامة، رفقة القوات الأمنية للكشف على الخطين المتضررين بهدف الإسراع في إتمام الصيانات المطلوبة وإعادتهما إلى الخدمة".



ولفتت إلى أن "الإصرار على استهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية، وإعادة تدمير كل ما تعمره وزارة الكهرباء ويتفانى فيه الجهد الحكومي، ما هو إلا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الإرهاب والتخريب باستهدافه من خلال ملف الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء".



وتابع البيان أن وزارة الكهرباء أعلنت نفيرها العام واستنهاض جميع إمكانياتها لإعادة الإعمار وخدمة المواطنين، داعية الشعب العراقي إلى مساندتها ومساندة الجهد العسكري والأمني والاستخباري، وأن تكون لهم وقفة إنسانية بحماية ممتلكاتهم من المخربين وأن يساندوا الجهد الحكومي كما ساندوه في كل مرة.