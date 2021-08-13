شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في جورجيا تنبه المواطنين: تعليق المواصلات العامة ومنع المناسبات والفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت سفارة المملكة في جورجيا، أن السلطات في جورجيا أعلنت تحديث الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد. وقالت السفارة عبر حسابها بتويتر، إنه تم تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من 14 أغسطس 2021م ولمدة 3 أسابيع. وأشارت السفارة إلى أن حكومة جورجيا قررت تعليق المواصلات العامة (ويستثنى النقل بين المدن – والنقل الخاص)، مع استمرار تعليق عمل المطاعم خلال الفترة 23:00 وحتى 05:00 صباحاً، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

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