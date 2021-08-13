شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية أُطلقت تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. وأضافت: “نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات”.

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