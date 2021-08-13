لبنان... الطيران المدني يكشف حقيقة توقف العمل في مطار رفيق الحريري

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المديرية في بيان لها "إنه لا صحة لما يتداول عن توقف العمل في المطار والأمور طبيعية"، وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني، في بيانها أن "المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن توقف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عن العمل وتأجيل رحلاته غير صحيح والأمور طبيعية في المطار".

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر انقطاع التيار الكهربائي في مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت وسائل إعلام أنه تم تأجيل الرحلات بالمطار، وأن المسافرين اضطروا إلى الانتظار أكثر من ساعة كاملة في داخل صالات المطار في الظلام.

وتفاقمت أزمة الوقود في لبنان، الذي عانى مؤخراً من انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق والمنازل والإدارات الرسمية، وزاد منها قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، حيث شهدت محطات الوقود في البلاد طوابير لتعبئة الوقود الذي بدأ ينفد تدريجيا من الأسواق.

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