شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الإسرائيلية تستهدف مراكب صيادين قبالة ساحل غزة بالرصاص ومدافع المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر غزة، مما ألحق أضرارا بمركب صيد.

وقال أحد الصيادين الفلسطينيين إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص على مراكب صيد وفتحت صوبها خراطيم المياه وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة شاطئ بحر مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركب واحد على الأقل. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأجبر الصيادون على الخروج من البحر. وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة يوميا، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم بحرية.

يذكرأن، أجبرت بلدية الاحتلال فى القدس، خمسة مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وشرع أفراد من عائلة خضر، في هدم خمسة منازل لهم في حى الأشقرية من بلدة بيت حنينا، بواسطة جرافات خاصة، تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة الثمن، حال قيام بلدية الاحتلال في القدس، بهدمها.

وكانت محكمة الاحتلال رفضت طلب العائلة بوقف هدم خمسة من منازلها، قبل أسبوع، وأجبرتهم بلدية الاحتلال، على الهدم لصالح المستوطنين، الذين يدعون ملكيتهم للأرض، التي تقام عليها المنازل، منذ عام 1962.

وتعود المنازل الخمسة للمقدسي عبد الله خضر، ويعيش فيها مع أبنائه وزوجاتهم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة شؤون القدس، الأربعاء،فقد هدمت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية المحتلة.