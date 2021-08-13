شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقع اتفاقية مع وكالة الفضاء الروسية لإرسال أول رائدة فضاء للمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس التونسى، قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية بين مجمع تلنات لعلوم الفضاء التونسي، ووكالة الفضاء الروسية.

وتقضي الاتفاقية باختيار وتدريب وإرسال أول رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية iss.

يذكرأن، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أمس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وذلك بحضور رضا الغرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية.

واطلع رئيس الدولة، على المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الفلاحية والغابية والاحتياطات والترتيبات التي تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التي تشهدها بعض المناطق ببلادنا والتي شهدت، هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا وتسببت في تضاعف المساحات المتضرّرة.

ووجه رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها.

وتوجّه رئيس تونس بالشكر لكلّ الهياكل الوطنية المتدخّلة في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية على حسّها الوطني وجهودها الكبيرة، ونبّه إلى أنه سيقع تحميل المسؤولية كاملة وتطبيق القانون على كلّ من يشارك في افتعال الحرائق ويساهم في التنكيل بالشعب.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة الاستعداد الجيّد لموسم الأمطار والفيضانات، ودعا، في هذا الإطار، إلى التحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى جهر السدود ومجاري الأودية وشبكات التطهير.

يأتي هذا بعدما أكد الدفاع المدني التونسي، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لاندلاع حوالي 30 حريقًا في مناطق جبلية متفرقة بشمال وغرب ووسط تونس، حيث تم إجلاء العديد من العائلات واندلع منذ الإثنين الماضى 28 حريقاً ولا يزال 8 منها نشطة حتى الخميس في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد، وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوسائل إعلام تونسية: "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة".