شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليا حتى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الخارجية السعودية على حسابها فى "تويتر" بتمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليا حتى 30 سبتمبر 2021، وأوضح بيان بالخصوص أن هذه الخدمة ستتاح من "دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد"، وهي أيضا "تتيح لزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم تتم الاستفادة منها".

ولفتت الخارجية السعودية في بيانها إلى أن القرار "يأتي استكمالا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا".

وأشار البيان كذلك إلى أن هذه الخدمة يمكن أن يستفيد بها "من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول التي سبق الإعلان عنها".

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية كانت أوقفت مؤقتا السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم، القادمين من 20 دولة.