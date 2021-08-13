الأصدقاء قطعة من الجنة

الكويت - هبة التوبجي - العلاقات الانسانية من أشدّ و اقوى ما يأثر في الانسان من حيث ما شعر بذلك او لم يشعُر، ان تخالط شخص ما يعني ان تمتزج بأفكاره و عقله، يعني ان يكن بينكم اتصال طاقي متين وانتقال مشاعري حقيقي و ضخم .

لذلك شبه لنا المصطفى عليه السلام الصاحب بحامل المسك ونافخ الكير، تأخذ من ريحه ويأخذ منك ولو كنت معه لفتره بسيطة !

من الجميل ان نعامل الناس بالحسنى و السلام وكأننا ذاك الجسد الواحد و البنيان المرصوص المتماسك ، والأجمل ان ننتقي بعناية من يمكث بجوارنا من نشاهده ونتحدث معه مطولاً ومن يغذي فكرنا و يساعدنا على نعطي ونمنع ونتبادل طاقياً وفكرياً وشعورياً كل خير ورفعه وجمال و تفكّر ..

ومن قواعد الحياة اذا أردت أن تأخذ يجب أن تعطي شيء ما، أن تعمل شيء وتتحرك كأن تبحث وتغذي عقلك أن تُمد يداً أن تدعو وتبتهل، وما يصل إليك هو من خير إلهي و فضل نتيجة لسعيك، لانملك من امرنا شيء والأمر بيده هو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين ..

الأصحاب أو الصاحب الداعم المتنور الحرّ الذي تنسجم معه تماماً وكأنكم كأسين من ماء امتزجوا في مكان واحد يصعب تخليص بعضه من بعضه، هذا من اعظم نعم الله عليك .. ترتفع معه محلقاً بلا سقف بلا نهاية، بل تواجد روحي أبدي بالحياة وبعد الممات في اعالي الجنان .. اي مكان يجمعك بأصحابك جنّة! لا تشعر فيه بالوقت ولا يهم فيه ماهو المكان واين تكونون بقدر اهمية أنكم سوياً .

المهم أنت وهم بقلب واحد، بسعادة متجددة عميقة وحقيقية وسماوية إلهية وارتياح ليس له مثيل، ان رُزقت بهم فقد رزقت بخير وافر مُمتد لا ينتهي.

احرص على ذلك حرصك على شرابك و نومك، صاحبك يسندك وتسنده و تشدّ له ازره و هو يفعل وتشاركه ما يجول في صدرك ويشاركك، يداً بيد تصبحون اكثر قوة و تماسك وعلو و جمال ممتلئ بألوان الخير والعلم والبركة والحياة .

مي محمد العلولا

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