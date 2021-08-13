السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن صلاحية تأشيرات الزيارة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الخارجية الذي صدر، يوم الخميس:

تم تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحيةتأشيرات الزيارة آليا حتى تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2021.

ووفقا للبيان، فإن الخدمة ستكون متاحة دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.

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كما تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم تتم الاستفادة منها.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيستفيد من الخدمة من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول التي سبق الإعلان عنها.

يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت في فبراير/ شباط 2021، عن قائمة تضم 20 دولة يحظر دخول غير المواطنين منها لفترة مؤقتة وهم (الأرجنتين، الإمارات وألمانيا، وأمريكا، إندونيسيا، وإيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بريطانيا، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان) ويشمل ذلك أيضا القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.