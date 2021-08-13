شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط العراقية تدرس إلغاء الرحلات إلى بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية في بيلاروسيا، أن رحلاتها إلى مينسك قد تلغى وتتوقف لمدة شهر كامل، وجاء هذا الإعلان على لسان الممثل الرسمي للخطوط الجوية العراقية في بيلاروسيا، حسن جواد، الذى قال إن رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى مينسك من المدن العراقية قد تلغى لمدة شهر كامل، حسبما ذكرت السومرية نيوز.

وأشار جواد إلى أن هذا القرار أتى بعد حصول حوادث سلبية وغير سارة مرتبطة بالرحلات الجوية إلى مينسك.

وشدد جواد قائلا: "اتفقنا مع المطار على عدد الرحلات ومسائل فنية وتنظيمية أخرى، ثم صدر قرار من السلطات العراقية بإلغاء الرحلات الجوية".